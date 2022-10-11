番茄園主陳男被控，看準女員工怕沒工作，自2021年1月至3月間多次襲胸摸臀猥褻，甚至直接說：「很想要」，強制性交2次，女方因經濟壓力委曲求全。檢察官以妨害性自主部分證據不足，予以不起訴；女員工丈夫另提民事求償，陳否認強制猥褻及性交，坦承雙方撫摸及性交各1次，一審以侵害配偶權判賠15萬元，陳上訴，二審駁回，不得上訴。

陳男被控妨害性自主，檢察官偵結，認為證據不足予以不起訴處分，陳男直指遭對方設計「桃花陷阱」、謊稱懷孕，讓他誤以為偷情曝光捏造不實，要陷他入獄，以「逼迫和解」拿高額賠償金，但檢察官認為無從推定確認。

女員工丈夫另提起民事求償指控，他與老婆結婚多年，負責家中生計，豈料，他在2020年1月間檢查出罹患直腸癌第三期，因化療及電療體弱無法工作，老婆扛起經濟重擔，在同年12月間到陳男的番茄園工作。2021年間番茄遭竊，數量銳減，陳男辭掉所有員工，獨留老婆1人。

人夫控訴，陳男利用老婆有經濟壓力的弱點，多次故意碰觸、搓胸摸臀及下體，老婆反抗推拒，但陳男充耳不聞，老婆怕沒工作委曲求全。

人夫還說，陳男分別在2021年2月18日、2月27日至3月2日期間，在田間2度對老婆強制性交，甚至直接說：「很想要」，老婆以月事來及怕懷孕拒絕都不罷手。

人夫說，老婆遭逢此事，讓他心疼自責，感到沮喪、難堪及羞辱，後續須彌平老婆創傷，精神承受痛苦，陳男侵害他的配偶法益情節重大，求償70萬元。

陳男否認強制猥褻及性交，當庭坦承雙方只有在2021年2月互相撫摸、2021年3月2日有1次性交行為。一審判賠15萬元，陳男不服上訴。

二審法官以陳男坦承1次性交、1次撫摸已侵害配偶權情節重大，判決駁回。