蔡英文總統國慶談話，強調要強化資訊的透明及錯假訊息的辨識，國民黨台北市長參選人蔣萬安諷刺，民進黨政媒勾結，利用各種扭曲訊息來惡意攻擊他人，發動網軍側翼將跟自己不同意見的人進行人格毀滅，副總統賴清德就深受其害，呼籲要對假訊息進行辨識，民進黨請從自身做起。

蔣萬安今在立院受訪時表示，民進黨將疫苗採購合約封存30年，執政期間又政媒勾結，利用各種虛偽、扭曲的訊息，惡意攻擊他人，甚至發動網軍側翼，對於跟自己意見不同的人進行人格的毀滅，副總統賴清德就深受其害，當時他還公開呼籲蔡總統約束網軍，「蔡總統妳難道都忘了嗎？」現在要談相關資訊要公開透明、要對錯假訊息進行辨識，民進黨請從自身做起。

對於至於蔡英文國慶文中，細數提到「台灣」51次、提到「中華民國」僅3次，也提到「中華民國台灣」3次的狀況，蔣萬安指出，我們堅定的立場，就是捍衛中華民國的主權、堅守台灣的民主自由法治，積極維護區域和平穩定，這是非常堅定的立場。

蔣萬安強調，熱愛中華民國、愛台灣，這是大家共識，他也會堅守這樣立場，持續站在這立基上告訴市民，他是大家心中最好的市長人選，未來對台北市可以擘畫更好的願景。

對於台積電董事長張忠謀稱台積電供應世界晶片，讓台灣免於大陸動武攻打，蔣萬安認為，張忠謀的發言更凸顯不該讓任何戰爭發生，絕對要堅守中華民國主權、捍衛中華民國憲法的價值、捍衛台灣的民主自由法治，因此都希望共同守護台積電，持續成為我們的護國神山。