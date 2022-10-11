新北市黃姓男子自購「標籤機」，今年5月起自行列印條碼，連續5次進入天母家樂福賣場，拿出低價金額的標籤，貼在較高價格商品條碼，掩蓋原有標籤後結帳，導致櫃檯人員誤以為收營機上的價格是實際的商品，得利2萬6177元，案經家樂福盤點發現異狀當場報警，士林地檢署偵結，因雙方已達成和解，依偽造文書、詐欺罪，向法院聲請簡易判決處刑。

47歲黃姓男子在三重家中列印「老協珍熬雞精」、「HK居家電子體重機」標籤條碼，今年5月29日、6月2日、6月3日，進入天母家樂福內，趁賣場人員不注意，貼上自行列印出的標籤條碼，原本應該要賣4482元的雞精，結帳變成2253元，加上一台藍芽電體脂體重計，原本要賣3580變成418元。

黃男更進一步在7月8日、7月12日鎖定「國光9000全合成機油」、「愛鐵強油精」、「OMROM藍牙體重體脂機」、「HK家居電子體重機」，以列印條碼蓋住原本的條碼，讓原價要5、6000元的商品，變成只要1000多元，最後一次遭安管人員當場發現，並報警處理。

事後家樂福盤點發現異狀，調閱開架周邊監視器，發現黃男黏貼過程以及貼換價格標籤的商品，被捕後後黃男坦承犯罪並賠償損失，與家樂福達成和解，檢察官認為，黃男犯施用詐術或取價差的不法利益，但因犯後態度良好，建請法院從輕量刑。