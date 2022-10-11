民進黨立院黨團11日上午召開記者會，質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑日前在直播中表示：「沒錢的人才會洗錢。」充滿財富歧視，而且完全畫錯重點，並提出謝國樑家族有眾多境外公司，並質疑謝隱匿資產動機。對此，謝國樑競辦發言人余治明表示，這都是抹黑造謠的選舉手段，待提出相關證據時，民進黨應為烏龍指控道歉。

民進黨立院黨團11日上午由書記長郭國文、副書記長林楚茵及民進黨基隆市長參選人蔡適應召開記者會。會中，林楚茵質疑謝說出「沒錢的人才會洗錢」這樣的言論，不僅態度充滿傲慢，也畫錯重點。林楚茵也整理出龐大的謝家相關事業版圖．質疑謝國樑隱匿資產的動機。

對此，謝國樑競選辦公室發言人余治明表示：「蔡適應委員持續這種抹黑造謠的選舉手段，很難爭取基隆市民朋友的支持。希望未來當我們提出金星完整匯款紀錄的時候，民進黨能針對這段期間的烏龍指控先行道歉！」