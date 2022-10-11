藝人趙小僑與老公劉亮佐婚後積極求子，但過程並不順遂，屬於高齡產婦的她，歷經千辛萬苦之後，才成功懷下女兒「典典寶寶」，近日她在YouTube新影片中透露，女兒典典寶寶在胎中成長過程也不是那麼順遂，坦言：「很慶幸我2年多就有了。」

好不容易求得愛女的趙小僑，夫妻倆都將她都捧在手掌心呵護。誰料，女兒的成長之路卻並非一帆風順。日前，趙小僑就有在臉書發文表示「我們全家都確診了。」她提到「除了承受染疫之後的各種症狀之外，典典寶寶的狀況更是讓我們擔心。」並直言那段時間非常辛苦，所幸，全家人都已經解隔恢復，也承諾之後會將這段經歷拍成影片向大家分享。

趙小僑日前在臉書發文表示他們一家都確診了。（圖／翻攝自趙小僑臉書）

近日，趙小僑在YouTube頻道《趙小僑女人說》中更新題為「分享2年半懷孕心路歷程」的影片。她在影片中坦言因為免疫抗體的問題，需要打非常多的針劑，同時一天也要吃25顆藥，之後在經過醫生調養之下，終於幸運的懷上寶寶。誰料「典典寶寶在第八週的時候長慢了」，當時趙小僑心想，「至少也要比上次的16周還要進步吧！」為此趙小僑再增加針劑，甚至繼續打點滴，照超音波。好在典典寶寶最終順利產下，讓趙小僑幸福的直掉眼淚。

趙小僑在影片中分享針劑的驚人數量。（圖／翻攝自YouTube《趙小僑女人說》）

趙小僑也說，婦產科和免疫方面問題是完全不同科別，而因免疫問題造成不孕的媽媽其實是非常少的一塊，通常是經過反覆流產才找出原因。因此她也感嘆「這些免疫媽媽都是遍體鱗傷的，因為都要留過好幾次產，最終要打比別人更多的藥，我肚子很大了我還要打藥，因為我是免疫媽媽，我也不想，但是我沒有選擇。」她也向網友們鼓勵，希望這些經驗能幫助那些想要孩子的媽媽們找到自己的幸福。