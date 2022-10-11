法醫高大成常對重大刑案發表專業看法，私下生活也讓人好奇，他日前在臉書曝光他的一日特餐，竟是牛鞭、鱷魚鞭、羊鞭、鱷魚掌等食材，網友見到新鮮的各部位笑說「真是一堂法醫解剖課」，，而這些食材都富含膠原蛋白，網友也說「高法醫也想青春永駐嗎」。

高大成日前在臉書曝光數張照片，包括牛鞭、養殖鱷魚鞭、羊鞭、養殖鱷魚掌、養殖鱷魚蛋、白斬烏骨雞、滷澳洲豬腳等食材，他說這些是「今日特餐」，照片中可見各個動物的生殖器官、手掌等較罕見食材，讓網友紛紛留言「高法醫會不會太補了」、「法醫就是不一樣」、「解剖課」、「有點恐怖」、「超齊全的膠原蛋白」、「一天之內嗑掉多少動物的GG？」、「這個是美容聖品啊」。

高大成臉書曝光他的特餐，竟是牛鞭、鱷魚鞭、羊鞭、鱷魚掌等食材，網友見到新鮮的各部位笑說真是一堂法醫解剖課。（翻攝自高大成臉書）

高大成臉書曝光他的特餐，竟是牛鞭、鱷魚鞭、羊鞭、鱷魚掌等食材，網友見到新鮮的各部位笑說真是一堂法醫解剖課。（翻攝自高大成臉書）

據了解，動物的生殖器含有激素、荷爾蒙等成分，因此能改善性功能，但男性心理上產生的「暗示作用」較多，不過這些東西含有高膽固醇，吃太多也不好；此外中醫表示，鱷魚掌富含動物膠原蛋白，有滋陰壯陽補腎固精護膚養功效，而鱷魚蛋也富含膠原蛋白，可以幫助兒童增加大腦營養、提高記憶力，預防中老年人三高。