國慶日，許多朋友過生日。2008年12月15日清晨7點20分。一位國慶生日的花蓮女孩，以第一位台灣籍座艙長身分，肩負深航B737-800首航直飛台北的歷史任務。落地時，她以流利台語進行廣播，全體機組人員和乘客齊聲鼓掌。

「這一天我已經等待了很久、此刻我非常激動！可以搭乘深航的飛機直抵我的故鄉，並可以為旅客介绍寶島的風土人情。」她對一擁而上的國際和兩岸媒體這麼說。

我想我們對花蓮的喜愛，也是來自這一種的間接，比如友誼，誰沒有幾個內心惦念的花蓮朋友呢？那麼坦誠、善良和温暖，一想起就覺得自己變成好運的人。

還單身的時候，她飛遍全世界，只要途經杜拜，一定記得帶上我最愛的Patchi巧克力，後來她飛公務機（私人飛機），落地台北了，再晚也會互通聲息。

婚後的海外生活和興趣，重塑了她周圍的一切生活。有了兒子之後，她學會了透視、學會了權衡，學會了和男孩拔河過程中不同事物的組合，這是愛的義務和教育的结果。

上次見面在兩年前的春天，還是她母親替我們拍得合照。疫情已經出發了，所有人都以為這種流行病癥一如往常，只不過是速朽之物。

以為很快就可以再相聚。如今不可能的話，至少我還有筆。可以寫下每一次的遇見、每一次的隱現，像女孩梳辮子一樣慢慢梳理，盡量不錯過任何細節。

在這個回憶的過程中，最美妙的是對命運本身的對望，它出現了，然後被辨識出來。小綸生日快樂。

作者為文學奬得主

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