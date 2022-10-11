女船長簡汝庭領小朋友動手實做，認識船上常用繩結。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

聯合國將每年10月11日指定為「國際女孩日」，我國也訂為「台灣女孩日」，國立海洋科技博物館今年邀請駕駛潮境方舟一號的女船長簡汝庭，帶領八斗國小學童認識船舶的奧秘，也了解女生可以勇敢的航向大海，證明職業選擇沒有性別之分。

簡汝庭在「台灣女孩日」展開首場課程，以小庭船長作為暱稱，帶八斗國小22名學童認識港口與船舶關係、介紹船舶類型、船體上各種標示意義，並以自身經驗分享，過去在軍艦上工作狀況與生活作息，最後帶領小朋友動手實做，認識船上常用繩結，化身為真人圖書館，滿足孩子對於船上工作與生活的好奇與想像。

簡汝庭也特別分享，駕駛船舶有許多要留意的地方，必須隨時注意海面狀況，如海流、風向、礁石、海漂垃圾、航行船舶與正在海面上從事水域活動的遊客，並要確保乘客安全，靠港時也要隨時注意港內船舶、纜繩狀況，任何一刻都不可鬆懈，她強調，這些工作不分性別，女生也可以做得很好。

海科館長陳素芬表示，近年館內舉辦多元活動，為海洋女力紮根，這次以「小庭船長的船舶教室」為題的課程活動，即是融合海洋船舶科學及打破性別刻板印象，同時鼓勵女性勇於投身海洋事務，除呼應政府推動性別平權議題，也響應科技部鼓勵女性投入科研領域的政策方案。

海科館指出，「潮境方舟1號」主要任務為守護望海巷海灣，執行海灣環境監測及生態修復任務，10月起雖受限於東北季風影響無法出航，但也規劃一系列互動學習課程，未來「小庭船長的船舶教室」將不定期舉行。