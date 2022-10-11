新北市三峽區中埔里長參選人翁聖濰10日被2名蒙面男子攔下，恐嚇稱「已經給你機會了，最好你自己知難而退」，隨後被疑似槍托的重物，打傷頭部，警方目前正調閱監視器追查凶嫌，新北市議員林金結今也前往探視，他表示，翁是參加完他的造勢活動後被威脅，絕對譴責選舉暴力，要求警局將歹徒、幕後指使者揪出，繩之以法。

翁聖濰準備挑戰連任兩屆的里長林秀冬，未料他10日晚間巡視里內，卻被蒙面歹徒攔下，對方恐嚇他退選，隨後拿出重物打翁男頭部，翁男遭攻擊後，兩人才逃離現場。

翁聖濰表示，本次事件明顯與選舉有關，除了有歹徒攻擊他，還有人在社群留言要對他不利，蒙面歹徒的嗆聲內容都與選舉有關，雖然他緊急護住頭部，頭部、眼睛兩側、身體仍遭毆傷，目前已經報案，希望找出始作俑者。

林金結表示，他覺得不可思議，絕對不容許新北市發生這樣的選舉暴力事件，此次暴力事件顯然經過精心策畫和安排，質疑事件不單純，呼籲警方積極調查，不容許歹徒對市政、警方挑釁。

三峽分局長王鴻儒表示，里長參選人遭受攻擊的事件，警方絕對會在最短的時間內將涉嫌人找到繩之以法，並且不容許任何的暴力介入這次的選舉，後續會在里長參選人競選服務處設定巡邏站加強巡邏，目前全案朝傷害、違反選罷法偵辦。