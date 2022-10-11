軟體大廠VMware（NYSE：VMW）11日宣佈任命陳學智擔任全球副總裁、大中華區總裁。陳學智先生將全權負責VMware在中國大陸、香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣地區的業務發展。

陳學智在業界經驗超過25年，具備深刻的產業洞察力，擅長為本土企業的數位化轉型提供專業建議和幫助。此外，陳學智先生曾擔任台灣Linux促進會副主席，現任台灣雲端物聯網產業協會理事。