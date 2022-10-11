台灣運彩xT1聯盟台南台鋼獵鷹11日宣布簽下新賽季唯一的亞洲外援球員，球團與菲裔美籍的貝爾飛特（Sedrick Barefield）完成簽約，新球季將穿上17號球衣，為球隊提供後場戰力。

貝爾飛特原本要以亞洲外援身份，和PLG台北富邦勇士一起參加東亞超級聯賽賽事，不過受到亞洲地區新冠肺炎疫情影響，東亞超級聯賽於9月26日已公告首賽季賽制調整為邀請賽會制，預計於2023年初舉行，台北富邦勇士與巴爾飛特協議取得共識結束合作關係。

以下是台南台鋼獵鷹公告全文：

台南台鋼獵鷹三位洋將全員到齊後，今(11)日再宣布簽下新賽季唯一的亞洲外援球員，與菲裔美籍的貝爾飛特(Sedrick Barefield)完成簽約，本季將披上獵鷹17號戰袍，獵鷹強大的後場戰力不容小覷。

現年25歲的貝爾飛特，身高188公分86公斤，擁有菲律賓及美國血統，媽媽來自菲律賓，儘管2019年NBA選秀會中落選，但貝爾飛特隨後加盟NBA發展聯盟為俄克拉荷馬城效力，留下場均9分、1.4籃板另1.4助攻，之後分別在立陶宛和希臘聯盟征戰。

貝爾飛特於NBA發展聯盟時擁有近四成的三分球命中率，簽下貝爾飛特後錢韋成總經理表示：「『速度、破壞性、外線』貝爾飛特擁有這三項今年獵鷹快速球風中最需要的元素，他球風華麗奔放且兼具實力，相信他的加入後獵鷹後場軍團會更加『豪華』。」

貝爾飛特已抵台，球團透露能在T1官辦熱身賽看見他的身影，雖然熱身賽賽程沒有對上高雄海神，但貝爾飛特表示已經迫不期待能和自己同是菲裔美籍的「後場魔術師」布銳克曼在場上較勁。