航空雙雄公布9月營收，由於客運穩定復甦，9月營收維持在相對高檔，使得第三季營收持續爬升，長榮航(2618)第三季營收來到疫情爆發後以來單季新高，華航(2610)則站上今年單季高點。第四季進入航空旺季，貨運有望彈升，而國門本周正式開放，長榮航、華航客運持續增班，航空雙雄第四季營運看漲。

長榮航9月合併營收達113.24億元，年成長32.94％，其中，客運營收為33.26億元，與去年同期相較大幅成長470.47％，累計前三季合併營收已達986.27億元，年增41.59％。長榮航指出，7、8月為傳統航空旺季，但長榮航9月合併營收仍不看淡，僅較8月略為下滑5.75％，主要為受惠於疫情趨緩以及各國邊境防疫政策逐漸放寬，客運市場穩定，長榮航今年季營收逐季成長，今年第三季合併營收達352.05億元，是疫情以來單季新高。

今年第四季長榮航將依市場需求持續加密原有航點班次，並陸續復飛北海道、峴港、金浦、高雄-東京與大阪等航班，10月份每周提供近200班航班，已達疫情前三分之一；11、12月份將增至每周近300班，預期今年年底前航班數將恢復至疫情前的5成。

華航9月合併營收為120.04億元，年減7.99％，今年第三季合併營收376.9億元，為今年單季最高。9月客運收入為23.75億元，年增19.06億元，增幅406.40％，也是由於各國邊境管制鬆綁，運能逐步恢復且市場需求轉強；貨運收入為88.43億元，年減24.53％。

華航9月因應市場回溫，逐步增班復航，其中東北亞地區的營收較去年同期大幅增加；多數地區暑期結束，歐洲及北美等地區旅運需求由旺轉平，但大洋洲區因暑期較晚，旅運人次較前月有顯著提升，營收成長幅度最大。

展望第四季，華航因應邊境管制放寬後的市場需求，10-12月規畫客運增班5成，每周提供超過300班的來回載客航班，東北亞為主力增班重點，由每周30班大幅增班至每周130班，國人喜愛的東京、大阪、福岡、沖繩及首爾仁川等全開增班，並將恢復松山－首爾金浦每周三班服務；12月至明年1月將陸續開航菲律賓宿霧、越南峴港及桃園-泰國清邁，滿足疫後旅客飛航需求。

貨運部分，貨運市場需求持續放緩，在客運航班有序恢復下，華航將以貨機機隊優勢，持續整合客貨機運力，妥善調度運能，並關注年底購物消費旺季及急貨需求，伺機增開加班機或包機，提升整體貨運營收。