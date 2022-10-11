暢銷作家同時也是前路透社記者的孟買春秋，今日（ 8）日於臉書Po出一張台南市長黃偉哲連同34位黨籍議員的團結看板，意外吸引數十位議員候選人前來自我介紹。

一張台南市長黃偉哲連同34位黨籍議員的團結看板，意外吸引數十位議員候選人前來自我介紹。(翻攝自孟買春秋臉書)

孟買春秋發文表示「老調重彈：我喜歡政黨讓人感受到團結的氣氛，只有民進黨讓我感覺到，覺得安心」「看到其他兩大在野黨總是謾罵勾心鬥角，就覺得很煩躁。」並搭配台南市長黃偉哲位在仁德競選總部旁的聯合看板。

一張台南市長黃偉哲連同34位黨籍議員的團結看板，意外吸引數十位議員候選人前來自我介紹。(翻攝自孟買春秋臉書)

一張台南市長黃偉哲連同34位黨籍議員的團結看板，意外吸引數十位議員候選人前來自我介紹。(翻攝自孟買春秋臉書)

引來眾多市議員候選人前來留言自介展現團結氣勢，包含資深議員邱莉莉、王錦德、郭清華、蔡蘇秋金、林志展、陳秋萍、呂維胤，以及李宗翰、沈家鳳、蔡筱薇，以及首次新人林依婷、王宣貿、謝舒凡、朱正軒、黃肇輝、周嘉韋、余柷青。

而作為主角本人，黃偉哲也上線留言：「我是台南全選區黃偉哲」，也吸引廣大市民留言支持市長連任。

根據崑山科大最新民調數據顯示，黃偉哲以超過30%的領先，普遍獲得市民的肯定，因此被視為是民進黨最強母雞，甚至國民黨市議員在市政行程中，也紛紛躋身到黃偉哲身邊以求曝光。