台南市長黃偉哲今(11)日在臉書PO出與許多年輕人自拍的照片，並表示把文化中心西側迴廊裝上可以練舞的全身鏡，「現在文化中心就是你們的練舞室」。該文章留言區有網友反映需求，黃偉哲也一一回覆。

「要打一定要去練舞室？」黃偉哲在臉書表示，現在文化中心就是大家的練舞室。黃偉哲表示，他接下同學們的委託，把文化中心西側迴廊裝上可以練舞的全身鏡，所以換來了一張開心的合影。黃偉哲也呼籲，「歡迎你跟我一樣挺青春活力的青年，十八歲公民權請投下我同意」。

此外，黃偉哲這篇文章的留言區有幾名網友反應需求。有網友問及，新營文化中心有規劃練舞的地方嗎？不只台南文化中心有而已，請市長幫忙！黃偉哲則回應「我們也來規劃」。此外，有網友反映勞工育樂中心上課的朋友也需要鏡子，並提及他們連反光玻璃都沒有，學生們每一期都在寫意見表，寫了十年了，鏡子始終沒有消息。對此，黃偉哲表示已轉達給勞工局，請他們盡快規劃。