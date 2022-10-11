近年疫情衝擊下，醫療保險內容與規畫多元繁瑣，為整合就醫民眾、保險公司與醫療院所的理賠相關資訊，工研院新創團隊「醫起付」，發展出創新的保險理賠金試算系統，已在國內與多家醫療機構及保險相關業者合作，發展創新服務生態，更積極向海外拓展，10日與越南震興醫藥大學醫院簽署合作意向書。

在經濟部技術處TREE計畫輔導下，工研院新創團隊「醫起付」由楊承益博士領軍，開發出保險理賠金試算系統，只要上傳保險理賠試算所需的診斷證明書及收據文件後，即可運用AI人工智慧演算得知理賠金試算範圍，快速突破原本保險理賠資訊不透明的高牆。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑指出，使用者透過此平台便能試算出最適合的醫療方式，可自行衡量選擇自費醫材或診治方案的服務創新。醫起付團隊也將保險專業和數位科技整合，跨國開創保險科技新藍海，10日與越南震興醫藥大學醫院簽署合作意向書，將導入創新保險理賠金試算服務至該醫院服務系統。

震興醫藥大學醫院副總裁趙禹翔表示，因越南商業保險市場參保率約10％，患者常面臨高額的自費項目或手術方式而游移不定其醫療選項，透過工研院開發的嶄新保險理賠金試算系統「醫起付」，就能利用AI演算預估出理賠金範圍，進一步衡量自身保險理賠需求和選擇自費醫療方式，加速醫病共決。

經濟部技術處表示，越南為我國政府新南向的重要基地，也是台商發展的重鎮，透過新型態的保險試算新應用，不僅提供國人在跨國就醫與理賠金申請服務，在與越方共同合作之下，淬鍊創新保險理賠系統在地化模式，將商業觸角擴大延伸至東南亞。