男追女隔重山，但為了追求心儀的對象，有人願奮不顧身往前衝，遇到挫折也不輕言放棄，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍男、雙子男、摩羯男為了追到心上人，能把面子擺一邊，只要能追到手，其它都不管。

▍天蠍男

天蠍男不喜歡到處張揚，注重隱私，可一旦碰到真心喜歡的對象，便會奮不顧身的追求，哪怕考驗十分艱難，甚至要做些丟臉的事情，天蠍男都可以赴湯蹈火；做事專注，目標明確的他們，只要能追到手，其它的都不管。

▍雙子男

雙子男隨心所欲的性格，在外人看來有點沒心沒肺、厚臉皮，他們看事情很少會往負面去想，只要是做自己喜歡做的事，就不怕挫折，更不會在意丟臉這種事，既然是自己喜歡的女生，雙子男只會想早日追到手，其他的都不想管。

▍摩羯男

摩羯男雖然一向務實、沉著冷靜，不過在碰到喜歡的女生時，也可能會失去理智，一旦開始攻堅，他們只想著如何完成任務，如何追到手，絕不半途而廢，而且自我要求高的他們，對於面子及可能面對的困境，都不太會放在心上，為了值得的人，無論花多少時間、心思，都只是個過程。