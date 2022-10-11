新冠肺炎疫情延燒，台大公衛學院教授詹長權近期指出，新冠肺炎不到半年就讓全台3成人口感染、逾萬人死亡，可能成為今年第5大死因。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今回應「有學者不知道防疫的新方向在哪」，台灣在今年4月就從清零轉為與病毒共存，公衛學者說要低確診數的共存，不知道意思是不是要像大陸那樣封城或清零？但他確定的是，台灣不會走回老路。

詹長權於臉書指出，2022年是台灣新冠肺炎的災難年，自2020年起累計至2022年10月9日，台灣的新冠肺炎總共累計683萬6066例本土確診病例、總共累計1萬1511例本土死亡病例。值得注意的是，其中新冠確診總人數是全球第19高。

新冠肺炎無疑是百年以來台灣人所經歷的最嚴重的一個傳染性疾病，詹長權說，在台灣的疾病歷史上，從來沒有一個疾病像新冠肺炎一樣，短短不到半年時間，讓全國30%的人口感染、超過1萬名台灣人染疫死亡，使新冠肺炎在2022可能攀升到台灣第5大死因，且新冠肺炎死亡數還可能超越國人10大癌症中每種癌症的死亡數。

詹長權表示，2022年以來的Omicron 疫情顯示，台灣現有的防疫指揮系統和執行中的防疫措施，無法將疫情壓制在「低感染數和低死亡數」的可控制狀況下的與病毒共存的目標，國家應該有防疫的新思維、新指揮、新系統、新方法來控制這一波殺傷力高且極其令人擔心的新冠肺炎疫情。蔡總統的新冠肺炎執政遺產是好是壞？就看政府能否端出更有效的防疫政策？能否落實科學正確的防疫措施來控制Omicron 和抵擋未來的新變疫株。「台灣新冠防疫的新方向在哪裡？」是1萬多個新冠死亡者家庭的家屬和親友們、近700萬感染過新冠的國人，在這一個新冠肺炎災難年的國慶日最想聽到的總統國慶演說的內容。

王必勝表示，有學者不知道防疫的新方向在哪，這邊也提供給大家參考。2022年4月，台灣就從清零轉為與病毒共存，已經半年了，我們的重點在「可控」2個字。與病毒共存的目標是：1.重症、死亡率可控、2.維持醫療量能、3.保護脆弱族群、4.篩檢、就醫、給藥管道流程便利、5.恢復正常生活，促進經濟成長，這都是在可控狀況下，與病毒共存的目標。

在與世界的評比上，王必勝表示，OECD國家中，台灣新冠肺炎的致死率在前面，目前是0.17％ ，是OECD國家當中的第6低，而每百萬人口死亡數則是第4低，同樣表現相當好。

王必勝表示，今年國內的重症比例持平，沒有升高情形，現在Omicron流行階段，我們能維持重症率。近期疫情處於高原期，每周致死率也在下降中，台灣的BA.5疫情發生較晚，很多國家的疫情都過了，即使是這樣，我們的致死率也在下降中。

「我們對於每一條失去的生命都很惋惜、不捨，也體恤家屬的心情」，王必勝表示，我們要給大家參考一些數據，死亡個案中9成以上都有共病，單純因新冠肺炎死亡的比例很難抓，經濟學人以超額死亡率來做判斷，即不考慮疫情，預計會有多少人死亡，再拿實際死亡數來減掉，我們的超額死亡率是世界第3低，並沒有因為醫療排擠造成多餘的死亡。

王必勝表示，媒體報導說，公衛學者說要低確診數的共存，「我不知道意思是不是要像大陸那樣封城或清零？我確定的是不會走回老路，不會停止內用、停班停課、邊境嚴管，這都是清零時代做的」。台灣有很好的防疫成績，這都是真實的成績，也是全民的成績。