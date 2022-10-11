LaMelo Ball exited the game vs. Wizards with a left ankle sprain pic.twitter.com/luBqiWA0tk — Bleacher Report (@BleacherReport) October 11, 2022

明星控衛「球弟」拉梅洛鮑爾（LaMelo Ball）意外在熱身賽受傷，黃蜂11日對戰巫師，鮑爾上場在第3節中途一次切入時扭傷腳踝，痛苦倒地。後來起身自行走向更衣室，沒有再返回球場。巫師終場116比107讓黃蜂苦吞4連敗，鮑爾上場20分鐘，投10中2得9分。

鮑爾當時不小心踩到巫師前鋒吉爾（Anthony Gill）的左腳，導致自己的左腳踝扭了一下，由於他正要起跳投籃，左腳承受了大部分體重。吉爾被吹犯規，鮑爾跛著腳罰進兩球才退場，賽後總教練克利福德（Steve Clifford）說：「祈禱不要是很嚴重的傷。」

此戰受傷的不只鮑爾一人，黃蜂中鋒普朗李（Mason Plumlee）第2節也是在差不多的情況下扭傷左腳。鮑爾和普朗李將缺席下一場熱身賽，安排接受更多檢查，進入逐日觀察名單。

黃蜂上季拿到43勝39負在東區與老鷹戰績相同，季末附加賽卻遭到老鷹痛宰，因此無緣季後賽。鮑爾在例行賽有場均20.1分、6.7籃板、7.6助攻的好成績，他雖在季末附加賽砍下26分，但是投25僅中7，不敵老鷹的平均發揮。黃蜂原本戰力只在季後賽邊緣，如果在開季失去拉梅洛鮑爾將會帶來很大衝擊，普朗李是先發中鋒，上季場均6.5分、7.7籃板、3.1助攻。