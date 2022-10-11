宜蘭縣長林姿妙表示，治理後可增加河道通洪空間、加入排水，可望有效緩解淹水狀況。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙表示，今天特地前來視察排水工程，宜蘭縣政府非常要求工程要如期如質完工。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙表示，今天特地前來視察排水工程，宜蘭縣政府非常要求工程要如期如質完工。（吳佩蓉攝）

為改善宜蘭縣五結鄉錦眾地區淹水問題，宜蘭縣政府斥資3000萬元進行「平行排水（0K＋980～1K＋545）應急工程」，以補足平行排水下游最後一段河道治理，預計明年4月完工；縣長林姿妙表示，治理後可增加河道通洪空間、加入排水，可望有效緩解淹水狀況，以維護民眾生命財產安全。

縣府水資處表示，五結鄉錦眾地區位於排水平行排水下游段、地勢低窪，且原有渠道護岸破損，導致行水區通洪斷面不足，每逢颱風豪雨就會造成嚴重水患；縣府為配合中央「流域綜合治理計畫」、「前瞻計畫」及相關治水工程重大計畫，針對該區的空間利用，擬定對整體環境最友善，且利於周邊景觀與遊憩的需求。

水資處說明，縣府爭取前瞻基礎建設計畫補助3000萬元，進行「平行排水（0K＋980～1K＋545）應急工程」，預計將兩岸護岸加高至計畫的堤頂，新設堤後RC溝、箱涵及涵管，並於兩岸移植喬木。

水資處長李岳儒說，藉由該工程改善河道通洪能力，滿足25年不溢堤、兩岸側堤改善後長度約565公尺，並改善其生態環境，於錦眾二號橋下方清除淤泥，以增加橋底通洪空間。排水工程於今年6月15日開工，預計2023年4月完工，期程約305個工作天，目前施工進度完成38.56％。

林姿妙表示，今天特地前來視察，縣府非常要求工程要如期如質完工，籲在工程施工期間，造成地方居民的不便，希望可見諒；期盼排水工程能讓錦眾地區不要再淹水，盡速完成工程為首要之急。