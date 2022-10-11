桃園市龜山區長壽路1間工廠11日早上發生火警，桃園市消防局獲報派遣龜山消防分隊前往救援。發現是1樓定型機風管及紡織物品起火，所幸無人員受傷。火勢在10時26分撲滅，13時26分殘火處理完畢，詳細事故原因仍需調查。

桃園市消防局表示，9時56分接獲報案龜山1間工廠發生火警，派遣71名消防員、消防車24輛、救護車2輛。10時7分抵達現場，19分控制火勢，起火原因仍需火調科釐清。