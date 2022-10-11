台塑四寶第三季財報出爐，不敵全球通膨、升息、俄烏戰爭等衝擊消費市場，加上台塑、南亞以及台化單季獲利大跳水，加上認列轉投資台塑化的單季虧損，合計台塑四寶第四季獲利僅剩52.8億元，相較第2季大賺587.62億元，不到十分之一。

台塑(1301)第3季合併營收556億元、季衰退24.7％；單季本業利益4億元，季衰退96.9％；單季合併稅後利益57億元，單季歸屬母公司每股稅後盈餘為0.91元、季減少72.7%。台塑第三季因歲修廠數增加，產銷量減少，加上石化產品需求不振，價格走跌，且用電成本增加，因此，第3季本業獲利比上季減少148億元，另外，認列權益法投資損失17億元。

南亞(1303)第3季合併營收825.9億元、季衰退12.8%；第3季歸屬母公司稅後利益為33.7億元，單季每股稅後盈餘0.43元、較第2季衰退76.5%。南亞第三季獲利較第2季衰退76.5%，主要係通膨、升息、俄烏戰爭等因素影響，全球消費需求普遍下滑，南亞除電路板獲利增加以外，其他產品營運績效不如第2季，再加上認列轉投資台塑石化公司投資損失，使整體獲利減少。

台化(1326)第3季合併營收907.4億元、年衰退15.8%；第3季歸屬母公司稅後利益為24.9億元，每股稅後盈餘0.43元、季衰退59.8%。台化認為，第3季受俄烏衝突無止戰跡象、歐洲天然氣斷供及中國封控等影響，加劇能源價格上漲及通膨態勢，多國央行大幅升息縮緊貨幣，美元獨強，各國消費力降低，終端市場消費萎縮，下游需求疲弱，同業削價競爭降庫存，主要產品幾無利差，影響第3季營業利益較第2季減少。

台塑化(6505)第3季自結合併營業額2290.64億元，季衰退4.3%；第3季自結合併稅後虧損62.83億元，比第2季稅後利益169.14億元減少231.98億9元，其中歸屬母公司的稅後虧損62.8億元，每股稅後虧損0.66元。台塑化第3季虧損主要是因存貨跌價損失及烯烴產品價差縮減所致。