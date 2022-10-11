台股今收盤跌停家數擴增至40檔，而加權指數以今日最低價13106.03點收盤，重挫596.25點，跌幅4.35%，再創國安基金7月13日護盤以來的新低價，今成交量為2177.65億元，反向ETF操作靈活，買超增溫。由於台股近期震盪明顯，證交所也罕見在盤後發布新聞稿，強調主要受到全球升息加速、地緣政治風險及資金流動等因素影響，牽動國際股市下跌，衝擊市場信心。臺灣上市公司體質相對穩健且韌性強勁，且集中市場無出現大規模融資斷頭情事，投資人切勿聽信市場流言，應理性面對股市漲跌，審慎操作。

星展集團資深經濟學家馬鐵英今天指出，星展最新的美國和中國經濟成長率估值，均呈下修，美國今年的GDP年增下修至1.5%，明年為0.3%，中國今年的GDP為3.0%，明年為4.0%。由於2大經濟體的GDP下修，也增加技術性衰退風險升溫。而星展今天最新的台灣GDP估值，更直言，今年GDP無法保3%，僅有2.9%，明年則為2.3%。

據統計，台股已發布9月營收之697家上市公司，9月當月營收較前月成長18.52%，1至9月累計營收亦較110年同期成長12.83%，加上今年經濟成長率預估仍將溫和成長，臺灣經濟基礎仍穩健。

中信臺灣智慧50ETF（00912）經理人張圭慧指出，台股上周連漲三日後，投資人轉為觀望態度，於連假前夕賣壓出籠，雙十節後受到強勁的非農數據及美國商務部宣布擴大對中國大陸的半導體禁令，導致台股早盤重挫，料短期市場將更加嚴峻，建議投資人在台股操作上，更須謹慎布局，以長線佈局為主。

今天半導體類股指數重挫達7.58%，為各類股跌幅最慘，指標股台積電(2330)面臨400元整數關卡保衛戰，而環球晶(6488)也跌逾8個百分點。