彰化縣長王惠美上任後積極爭取長照社福大樓，光今年完工啟用、或將竣工的就有10棟。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣西南角人口老化嚴重，以臨海偏鄉芳苑鄉來算，65歲以上老年人口比為22.2％，等於每4.5人就1位銀髮族，彰化縣長王惠美上任後積極爭取長照社福大樓，光今年完工啟用、或將竣工的就有10棟，11日王惠美到芳苑視察月底將竣工的衛福大樓，將力拼一學區一日照目標。

彰化人口老化速度快過全國平均，縣府今年已經有10案新建衛福長照大樓完工啟用或正在裝潢收尾中，而今年縣府再度向中央另外爭取10案，包括彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各1案，都獲衛生福利部原則同意補助。

王惠美指出，彰化人口老化速度快，特別是西南角芳苑地區，縣府積極爭取建設芳苑衛生所暨長照衛福大樓，由中央補助6681萬7000元，縣府自籌1100萬8000元，共計7782萬5000元，拆除舊的方願衛生所，重新打造5層樓高整合型衛福大樓。

王惠美說，除了芳苑月底完工，目前興建中的大城、北斗、員林及竹塘長照衛福大樓，都能在明年陸續完工並啟用，未來長照資源布建將遍及縣內，力拚明年第2季，設置完成20處的整合型長照衛福大樓，照顧在地長者和小朋友。

縣府表示，受到疫情影響，但縣府佈建衛福大樓腳步仍不停歇，今年縣府再新增10案，包括彰化市4案，鹿港、和美、溪湖、芳苑、秀水、伸港各1案，都獲衛生福利部原則同意補助，設立後達一學區一日照100％目標。