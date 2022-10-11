日本47歲女星華原朋美，過去因負面新聞不斷而淡出演藝圈，2019年才因未婚生子出現在新聞媒體版面後，積極展開復出，隨後她去年8月和經紀公司社長大野友洋結婚，卻傳出新婚尪是個家暴渣男還有3個孩子，後來更驚傳兩人分手的消息，不過她立刻否認婚變，同時表示想為對方生孩子，卻面臨生育困難的關卡。

根據日本媒體《週刊文春》報導，華原朋美的老公20年前就因家暴前妻離婚，雙方還育有3名小孩，離婚後甚至不肯給對方贍養費，這些事她都被瞞在鼓裡，因此一度深受打擊在Youtube拍片透露：「沒辦法接受這種傷害人的行為，真的好痛恨」，緊接著就被週刊爆料已離婚分手，經夫妻倆溝通後，才決定放下老公過去，「以前的事情都無所謂，現在很幸福就好，我們一家相處很和睦」。

華原朋美也說，她還是希望再替老公生一個小孩，不過她的年齡已邁入更年期，目前在接受不孕症的治療、子宮內膜存在36道傷口，因此若要順利懷孕，挑戰性可一點都不小，坦言只能先好好調養身體，再來好好努力做人。

其實，華原朋美90年代曾締造《I'm proud》、《I BELIEVE》等百萬銷售單曲，堪稱音樂教父小室哲哉旗下的最強王牌，可惜後來因長期濫用藥物成癮，導致工作經常精神恍惚，讓她在2007年被經紀公司開除，連帶人氣一路走下坡而消失許久，直到2012年才宣布復出，隨後轉行當起網紅，偶爾也會接演綜藝節目。