桃園市觀音區由新光鋼鐵擴大投資的新澄物流園區大樓今落成啟用，總投資金額超過30億元，將打造32000坪現代化新型自動倉儲物流園區。新光鋼鐵董事長粟明德表示，新澄物流園區2年內興建完成，預計未來會提供逾1500個就業機會，展現根留台灣決心。

桃園市長鄭文燦今出席新澄物流園區大樓落成暨太陽能板完工啟用典禮。鄭表示，新光鋼鐵擁有5座工廠、2座物流中心與3間子公司，這次擴大投資的觀音新澄物流園區將打造32000坪現代化新型自動倉儲物流園區，並與全台最大物流中心佰事達合作，帶動運輸倉儲與相關企業發展。

鄭文燦也提到，新澄物流園區大樓頂部有裝設太陽能板，發電裝置為2740瓩，為目前台灣最大「獨棟大樓屋頂太陽能發電板」，相信未來將成營建、加工業重要園區，且啟用後也會替桃園及台灣產業帶來相當大的助益。

粟明德表示，新澄物流園區2年內興建完成，使用耐腐蝕鋼板達節能減碳效果，預計未來可以提供超過1500個就業機會，同時也是代表新光鋼鐵根留台灣的決心，未來將在桃園和台灣各廠區繼續為經濟做出貢獻。