「南瓜派對朵朵」90元，購買就送限定吸管套。（繼光香香雞提供）

萬聖節即將到來，繼光香香雞13日起攜手台中新台式烤鴨品牌－小鴨片，推出萬聖聯名新品「暗黑系雞同鴨講」，一次可吃到3款美味炸物，包含聯名新品酥炸鴨舌、香香炸雞、墨魚甜不辣(海苔)，還可加購獨家特製的爆炒辣醬，這次搭上可愛又詼諧的全新萬聖節限定提盒，適合聚餐打卡，吃完還能成為討糖果的最佳提盒。

「雞同鴨講組合餐」售價360元，其中「酥炸鴨舌」精選鴨舌以多種香料先滷後炸，酥脆涮嘴。為了愛吃鴨舌的朋友們，繼光香香雞也推出單點「酥炸鴨舌」，一份6支，原味130元。繼光香香雞xTplus茶加聯名店也跟上萬聖節風潮，門店佈滿了俏皮的南瓜裝飾與打扮成鬼的吉祥物咕咕，並推出限定「香香雞萬聖節派對餐」，內含雞同鴨講組合餐與萬聖節限定回歸「南瓜派對朵朵(L)」、經典手作茶(L)。

「南瓜派對朵朵」以格雷紅茶調製成的厚奶茶基底，加入濃密滑順的南瓜泥、Q彈有咬勁的珍珠，搭配輕盈香醇的芝士朵朵，口感豐富。13日至11月30日來繼光香香雞xTplus茶加聯名店購買「南瓜派對朵朵」或「香香雞萬聖派對餐」，免費附贈「Tplus茶加萬聖節限定吸管套」，搞怪的吸血鬼嘴巴造型十分吸睛，每間分店限量100杯，另13日至30日至全台門市使用香繼光會員單筆儲值滿1000元即送香香炸雞中份，現賺85元。