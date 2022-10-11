開辦創意冥想、感知力開發、心靈內化力、環境力超連結、多重宇宙連結等講座的陳姓男子，遭女子指控在2019年假借宗教神力之說，迷惑恫嚇她後性侵20次，檢方起訴，台灣高等法院維持一審判決，認定不排除2人是男女朋友關係、合意性交，判陳無罪，檢可上訴。

檢方起訴指控，陳在2019年10月因獲悉參與講座之被害女子有頭痛、暈眩、食慾不振、乾嘔等症狀，即假藉接收自地藏王菩薩及多位神明關於她訊息為由，且表達「事情很大條」等語，逐步以宗教神力之說，迷惑恫嚇她。

檢方指控，陳男向她自稱具有宗教神力，藉口她與其性交具有宗教上及醫療上之利益，導致她誤信，壓制她正確決定之意志能力，同意接受性交治病，2019年至2020年間在桃園及高雄的汽車旅館，陳男在桃園租賃處所等，對她為性交行為共20次得逞。

檢方依強制性交罪起訴陳男，一審桃園地方法院判決無罪，檢提上訴後，二審高院認為被害女子指控陳男與她第1次性交行為後，2人仍持續相互關心並規劃出遊行程，且之後未見她在LINE對話訊息中，有何宗教神力說詞，不能排除陳男基於男女朋友關係，獲她同意而性行為。

高院表示，檢方未提出其他足以證明陳男確有公訴意旨所指強制性交犯行之積極證據，應予駁回其上訴，仍判陳男無罪。檢察官不服，得依刑事妥速審判法第9條規定上訴。

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