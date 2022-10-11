美國有個專門負責建造以及維修鐵路的工會，於當地10日表示，拒絕與代表當地幾個主要貨運鐵路公司的委員會，達成臨時契約協定。外界也擔心，日後會不會再引發另個大罷工事件。

這個擁有1.1萬名成員的BMWED工會表示，在拒絕協商同意後的現況是，將會重新與大型貨運鐵路公司進行談判。BMWED指出，重新投票指的是要做很多事，像是建立彼此善意，以及改進遭鐵路公司高層與華爾街對沖基金人所破壞的士氣。

9月時，美國拜登總統曾宣布，有成千上萬名成員的工會，已與全美運輸者協商委員會(NCCC) 達成一項初步共識，避免一場可能會惡化美國供應鏈的昂貴罷工行動。

不過，目前12個工會中只有4個同意這項協議，表示3分之2還有歧見。路透社9月曾報導，鐵路產業相關各方已同意進入冷卻期，這是核批過程中的一項標準做法，以防萬一投票破局時，避免再次關閉協商大門。

產業分析師認為，希望各方能儘快達成共識，不樂見全美鐵路再次大罷工。同時，也可避免產業鏈再發生嚴重斷鏈問題。但鐵路工作人員日後一旦順利大幅加薪，通膨上漲可能又會引發另個經濟問題。