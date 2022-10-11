前日前才餐與台大校長遴選失利的台大電機系教授葉丙成，昨（9日）在臉書發文，遭到不明網友利用假帳號抹黑誹謗涉及性騷擾，不但痛斥網友行徑，更揚言要提告，今上午11時許，葉丙成立刻前往刑事局報案提告，他痛斥這種抹黑毀謗的文化非常糟糕，最令他氣憤的是自己孩子竟然得看到這種抹黑爸爸的言論。刑事局受理受將進行偵辦。

葉丙成10月1日時就有在臉書發文，表示「最近在我臉書和 IG中，有惡意人士三番兩次來留毫無根據的抹黑、詆毀名譽的留言。感謝律師朋友的協助，證據都已經保全下來，下周將採取法律行動」。並警告「任意詆毀他人名譽是犯罪，別以為用假帳號就能卸責，透過網路紀錄都追得到。」讓不少網友猜測是否和台大校長的選舉有關聯，也支持葉丙成透過法律維護自己的權益。

遭網友抹黑性騷，葉丙成前往刑事局報案提告，並痛斥不明網友寫一次告一次。(翻攝自葉丙成臉書)

誰料，惡意留言並未終止，葉丙成昨（9）日晚間又在臉書表示，從9月29日開始，他的社群平台上就充斥著各種假帳號，並寫下抹黑毀謗名譽的留言，他感到非常不齒，沒想到現在仍繼續攻擊。他還附上證據截圖，從截圖中可見，這些留言的帳號都沒有頭像，指控葉丙成過去有性騷擾女學生的紀錄，還寫下「幾歲有老婆了，還性騷擾女學生」、「性騷多少女學生了？」、「性騷擾女學生的事情請公開道歉」，但這些留言現在都已刪除。

葉丙成說，最讓他氣憤的是自己孩子竟看到這種抹黑爸爸的言論，並表示「不喜歡我是一回事，但有沒有想過這樣的抹黑會如何影響到別人的孩子？」

葉丙成表示，已經請教過犯罪防制的從業人員，他們說之前跟電信警察報案的案子，都有從IP抓到人，各判4個月，易科罰金12萬元，所以連假一結束，他就會立刻向電信警察報案查IP，「一罪一罰，每次留言都加上去，很有得罰。」

葉丙成也在臉書宣告，他經過一個多小時的筆錄問訊，已將收集的證據交給刑事局，完成報案。警方也告訴他，未來如果又再有新的抹黑行為發生，請他把新的事證也交給他們一併偵辦。

葉丙成同時表示，感謝朋友還有大家的關心，目前此案正式進入司法調查程序，因此不便再多透露偵查的相關細節。