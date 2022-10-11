近年「月經平權」成為社會大眾關注焦點，為讓台北市成為月經友善城市，北市議員提案在北捷公廁規畫提供免費生理用品；北捷也研議預計從11月1日起試辦，詢問處提供免費索取生理用品政策，只要女性朋友有生理需求，都可以到詢問處索取，將在20個站點優先試辦。

為打破月經汙名化、推動「月經平權」，北市議員近來也提案推動在北捷女廁提供生理用品，由於考量北捷平均每日旅運量超過150萬人，建議北捷也應該逐步規畫廁所免費提供生理用品，讓生理用品和衛生紙一樣普及，尤其日本東京、韓國首爾均有先例，顯示推動月經平權已是國際趨勢。

北捷回應表示，經研議評估，預計11月1日起試辦，詢問處提供免費索取生理用品政策，初期則依照運量大、轉乘需求大及遊客眾多原則為優先辦理；包含台北車站、市政府站、西門、板橋、中山、忠孝復興、新埔、忠孝敦化、頂溪、松江南京、淡水、台北101／世貿、古亭、石牌、南京復興、江子翠、忠孝新生、行天宮、府中、圓山20個站點。

此外，台北市在今年3月7日起，以國中女生為對象，實施生理用品補助發放；但未納入衛生棉條，在議員爭取下，教育局指出，後續考量部分女學生在運動或其他狀況仍有棉條需求，與通路商研議後做契約變更，這學期已將衛生棉條列入可兌換品項。

台北市首創全國發放生理用品給國中女學生，自今年3月起，每人每月可得價值200元的生理用品兌換券，不過屢遭外界質疑獨漏衛生棉條，教育局緊急與廠商契約變更，於這學期起將衛生棉條列入可兌換品項。

北市議員黃郁芬表示，「國中女性生理用品補助計畫」雖然立意良善，兌換品項卻清一色是衛生棉、護墊，缺乏棉條的選項；國中女性也有權決定，用自己最舒適、最適合自己的方式與產品，經過爭取已可以兌換衛生棉條，藉此「不希望任何人再因為月經而感到困擾」。

教育局表示，計畫試辦初期並無將棉條列入可兌換品項，考量使用普遍性等因素，由於衛生棉條需透過置入女性陰道以吸收經血，在台灣目前仍列為第二級醫療用品，但後續考量部分女學生在運動或其他狀況仍有棉條的需求，因此與通路商研議後進行契約變更，在這學期起將衛生棉條列入可兌換品項。