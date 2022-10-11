年底九合一選舉將至，民進黨屏東縣候選人周春米今（11）日前往縣內牡丹、滿州兩原住民鄉，訪問當地文化健康站和部落的長輩們，了解他們有何需求。

周春米於臉書發文指出，能和Vuvu（排灣語：指老長輩） 見面，並了解他們的需求，既是她的責任，也是打造希望城市的首要任務。

周春米強調，目前屏東縣原鄉的文化健康站佈建率，已在現任縣長潘孟安任內達到百分百，「族人們走在前面，我也會繼續延續！」