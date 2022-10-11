目前正是秋蟹肥美的季節，許多人打算大啖螃蟹來迎秋，但醫師提醒，螃蟹雖然是低熱量高營養的食物，但過敏體質、腸胃虛寒、心血管疾病、痛風患者這4類人不適合吃螃蟹。此外，螃蟹不能和柿子一起吃，柿子中單寧酸與蛋白質容易凝結，不易被消化，嚴重會引發腸絞痛。

中醫師王心眉在其臉書上表示，螃蟹含有豐富的蛋白質及礦物質，是低熱量高營養的食物，但螃蟹並不是每個人都適合吃，且食用也有小技巧，可在烹調過程中加入適量的薑、酒、紫蘇葉，能中和螃蟹本身寒性。

王心眉說明，4種族群不適合吃螃蟹的原因，1. 過敏體質的人，例如皮膚癢、支氣管疾病者，吃螃蟹對加劇過敏症狀。2. 腸胃虛寒的人，例如消化不良、容易脹氣、大便較軟，因螃蟹性寒，會讓腸胃更不適及腹瀉加重。3. 有心血管疾病的人，例如高血壓、高血脂、動脈硬化，因蟹黃和蟹膏富含膽固醇，增加這類人的風險，應盡量少吃。4. 有痛風的人則因螃蟹為高普林食物，有痛風病史的人應避免食用。

她並提醒，螃蟹含有豐富的蛋白質，因此不能和柿子一起吃，「因為柿子中的單寧酸與蛋白質容易凝結，不易被消化，嚴重會引發腸絞痛。」感冒的人也不適合吃蟹，感冒時肺氣虛寒，性屬涼性的螃蟹，會讓感冒更不容易痊癒。另外，易經痛的女性，吃太多螃蟹會讓痛經天數增加及出現血塊變多的情形。