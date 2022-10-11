台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻11日在新北市新莊體育館舉辦開季記者會，宣告球隊對於在T1聯盟第2個球季的展望，並公佈教練團新成員，由前HBL高中籃球甲級聯賽男子組勁旅南山高中教頭許時清，擔任球隊球員發展教練。

許時清今年7月卸下南山高中男籃隊兵符，休息了一陣子，10月11日正式由新北中信特攻總經理劉志威宣布，許時清加入特攻教練團，任職球員發展教練。

許時清因家裡有事，未能出席球隊11日的開季記者會，透過影片表示：「會加入特攻團隊，是在我休息時威哥（劉志威）找我，說明今年球團打造中信特攻團隊的規劃，其中最吸引我的是球團想早到歐洲智慧球風，身為教練會想學不一樣的元素、增加執教素養，加入後除了幫助球隊打造閃電快速球風，並在小組配合體系，幫助球員成長，新球季球隊目標是總冠軍，希望大家進場為中信特攻加油。」

劉志威表示，籃球不只靠體能，也需要場上智慧，球隊今年打造懂重點是「團隊、智慧、觀念」，透過長期建構球隊精神基石，為更多賽季做好準備。