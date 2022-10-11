衛福部9月15日起限縮清冠一號公費對象，65歲以下、12歲以上民眾，若無重症風險因子就無法可用，引爆中醫界怒火，隔日政策急轉彎，決定增列3項公費條件，之後10月7日再度開會放寬4大對象，不過上路時間至今未定，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，已經在研議簽辦了。

中藥清冠一號公費適用對象開開關關，衛福部10月7日召開公費補助對象研商會議，會後做出共識，擬擴大4類對象，包括產婦、控制不良高血壓者、出血性／消化性潰瘍、精神疾病患者都適用清冠一號，亦從寬認定重症風險因子。

羅一鈞指出，目前調整分兩部分，其一為產婦確診者，經中醫師評估產後狀況後可以使用；其二為輕症確診者若有重症風險因子，則增列三項，包括控制不良高血壓者、出血性／消化性潰瘍、精神疾病患者。

羅一鈞表示，會議初步結果是要適度放寬，但有的病症仍要研議，針對醫療診斷操作定義中，目前正在簽辦，因此才未公告實施，等待程序完畢就會函文發給醫療院所，至於實施日期會儘速完成公布。