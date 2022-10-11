民進黨南投縣長候選人蔡培慧昨（10）日出席南投世界茶業博覽會，蔡表示，她在擔任行政院中辦執行長時，前年和今年都為南投茶博，向農委會各爭取到790多萬元及800萬元補助經費，合計近1600萬元；若她當上縣長誓言要做三件事：設立茶學院、讓茶學院舉辦國際級的品茶會、開拓手搖飲比賽。

蔡培慧昨日在臉書發文表示，她在擔任行政院中辦執行長時，前年和今年都為南投世界茶業博覽會，向農委會各爭取到790多萬元及800萬元補助經費，希望能夠振興台灣的茶產業。她很高興在攤位看見年輕人的身影，有些包裝設計，因為有青年的投入變得更加簡約又精緻，這就是青創力的展現。

蔡培慧宣布，11月26日若她當上南投縣長，針對南投茶產業的發展她規劃：

1、設立茶學院，積極與農委會、茶農、茶師合作，讓茶的生產製程系統化地整理出來，並建立茶文化的資料庫。

2、讓茶學院舉辦國際級的品茶會，整合茶賽制度，舉辦不同類別的茶賽，包括紅茶類、綠茶類、無咖啡因茶類的茶賽。

3、開拓手搖飲比賽，手搖飲賽分企業組和創意組，茶賽開放國外選手前來參加，增加南投縣茶葉和茶飲的競爭力！

昨天阿慧下午在南投茶博喝好茶🍵 我在擔任行政院中辦執行長時 前年和今年都為南投世界茶業博覽會， 向...

蔡培慧 慧做事真實在發佈於 2022年10月10日 星期一
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