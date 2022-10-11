富采投控(3714)旗下子公司晶元光電(晶電)的LED產品技術專利布局完整，對Lowe’s Home Centers, LLC(Lowe’s)提起之LED燈絲燈泡專利侵權訴訟在2021年12月於美國加州中區地方法院之陪審團庭審中已取得勝訴。經過庭審後動議，該法院之聯邦法官於美國時間2022年10月4日肯認陪審團的裁定，確認Lowe’s侵犯晶電三件專利，並駁回Lowe’s意圖使晶電專利無效的指控。

晶電於本案中主張的三件專利，美國專利第7,560,738號(’738專利)，發明名稱「具有黏結層之發光二極體陣列」；美國專利第8,492,780號(’780專利)，發明名稱「發光裝置及其製造方法」；美國專利第6,346,771號(’771專利)，發明名稱「高功率LED燈」。

法院在決定中特別支持陪審團的裁定，亦即，由浙江陽光照明電器集團股份有限公司所製造的Lowe’s LED燈絲燈泡侵害了晶電在本案就’738專利、’780專利及’771專利所主張的權利，也確認上述三篇專利請求項的有效性。

晶電每年投入數百萬美元於LED技術的研究開發，已獲證及申請中的專利合計超過4500件，形成了世界一流的專利組合。這些投資奠定了LED照明的技術基礎，包括本案中的LED燈絲燈泡，使消費者得以享受世界級的LED相關產品。創新對公司的技術開發極其重要，必須得到大家的重視，才能不斷地推動公司的技術創新。晶電對法院審理結果感到滿意，並會持續對未經晶電授權使用晶電技術的人採取法律行動，以保護客戶、策略夥伴及股東的權益。

晶電由Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.律師事務所代理本次訴訟。