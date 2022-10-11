星展銀行今舉辦2022年第四季經濟展望線上記者會，由星展集團資深經濟學家馬鐵英分享星展集團對2022年第四季經濟前景看法。馬鐵英指出，台灣經濟在今年第四季至明年上半年會出現經濟成長率的明顯放緩，但不至於步入衰退；而通膨指數在明年第二季後，可能出現較明顯的回落。因此，星展將2022年台灣GDP成長預測自3.4%修正至2.9%，並將2023年預測從2.8%調整至2.3%。CPI預測保持不變，分別為3.0%與1.8%。明年油價區間在90~95美元之間。

馬鐵英指出，造成台灣經濟成長率下修的因素有四：

一、全球經濟狀況惡化，台灣的出口與製造業表現已出現大幅下滑跡象。製造業採購經理人指數自7月以來已跌至50的臨界線水準以下，外銷訂單與出口也接近零成長。雖然目前下滑程度較2008年金融海嘯期間溫和，但已與2015年中國經濟放緩、2019年全球科技周期調整、以及2020年新冠疫情爆發期間相似。此外，來自中國、歐洲與美國的需求已全面出現下滑，顯示這些地區的經濟分別受到疫情控管、能源危機、利率急劇上升帶來的不利影響。

二、科技業進入周期性調整階段。由於通貨膨脹與利率上升，全球消費者可支配收入惡化，拖累個人電腦、智慧型手機等消費型電子產品需求，並間接影響上游半導體與其它電子零組件產品需求。同時，全球半導體銷售與晶圓廠投資支出自2020年以來已連續三年處於擴張模式，新廠房的建造與新產能的釋放也讓供需狀況需要重新平衡。相對而言，台灣的半導體出口表現仍然優於南韓，歸功於台灣晶圓廠的強大競爭力與晶片產品的多元化。

三、兩岸緊張局勢目前對台灣出口影響有限。中國目前為止宣布的經濟限制措施主要針對台灣農產品與食品出口，佔台灣總出口的比重均不到1%，但長遠來看，考量中國是台灣最大的出口市場和最大的對外直接投資目的地，台灣依舊容易受到中國實施的經濟限制措施的影響。由於台灣高度依賴對外貿易，也容易遭受由地緣政治事件所造成的供應鏈中斷風險，為對沖這些風險，台灣企業可能會進一步向東南亞或其它主要地區分散供應鏈佈局。

四、在正面消息部分，台灣宣布邊境解封，則為消費與服務業帶來較大的復甦空間。來台訪客人次若恢復至每周15萬人，將接近疫情前七成的水準，可望帶來90億美金左右的年收入，為GDP成長貢獻約1.3個百分點。以航空業為代表的交通運輸行業將會受惠最多，其次為住宿餐飲與休閒娛樂。考慮到台灣邊境開放在時間點上晚於新加坡、南韓等區域內主要國家，邊境開放對經濟的提振作用有望持續至2023年，將能部分抵消出口下滑的不利影響。