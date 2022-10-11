仁寶(2324)與日本元氣集團所屬的子公司台灣元氣村長照社團法人及台南市政府合作，將仁寶i照護系統及人工智慧物聯網(以下簡稱AIoT)科技導入「臺南市政府社會局附設北門綜合長照機構」，並於2022年10月11日正式開幕，而此也是全台首座AIoT長照中心。

仁寶i照護是以AIoT為核心的完整智慧照護解決方案，透過室內無線訊號精準定位技術，在顧及隱私及安全的條件下，清楚掌握每位長輩及住民的位置、活動偵測並發出警訊提醒; 採用雲端ERP系統，讓照顧人員記錄長輩及住民的飲食、健康及活動狀態並透過線上家庭聯絡簿和家屬分享，也能讓長照中心管理人員能即掌握個案資訊、人力配置、損益分析及營運狀況。

仁寶電腦徐睿鈞副總經理表示，元氣集團投入日本長照服務近三十年，在日本經營超過八十家長照機構，本次仁寶電腦、元氣集團及台南市政府的合作為智慧科技、專業照護與社會福利的完美結合，我們希望能將此次的成功經驗複製到台灣各地，與政府及產業先進一起協助國人能安心在地養老。

仁寶i照護微笑機每天記錄長輩抵達及離開北門長照中心時間、自動判讀長輩的情緒並給予回饋，及記錄長輩當日的體溫健康狀況，協助照顧服務人員及長輩家屬即時掌握長輩當日情緒及健康狀況，以利個別給予長輩更細緻精準的照護。北門長照中心為臺南市第一家多元長照資源中心，提供日照中心、失智症團體家屋、住宿式長照等多層級連續性之長照服務。仁寶i照護微笑機為北門長照中心的智能保全，長輩情緒及健康相關資訊將於踏入長照中心後立即傳輸到雲端儀表板，若偵測到異常會自動發送提醒給照顧服務人員進行處理。