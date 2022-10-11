桃園市觀音區一名90歲劉姓老翁，昨下午獨自外出散步卻不慎迷路，神情恍惚在路口徘迴，巡邏員警見狀上前關心，一眼就認出該老翁，回想起之前也曾處理過他的走失案件，便先將其帶回確認身分，隨後將他護送返家。

大園警分局表示，新坡派出所員警昨晚6時許，巡邏行經中觀路一段時，發現劉翁衣著單薄、神情恍惚在路上徘徊，便上前關心，但對方有失智情形，無法清楚表達身分，僅說自己外出散步不慎迷路，覺得很累非常想回家。

員警與劉翁對話過程中，愈看愈覺得眼熟，似乎曾經處理過他的走失案件，便先將老翁帶回派出所休息，同時查閱先前工作紀錄，經比對後，確認他就是之前曾走失過的劉翁，隨即將其護送返家。

劉翁的妻子看見丈夫平安歸來，頻向員警道謝，並表示劉翁下午獨自出門散步後，到了晚餐時間都遲遲沒回來，附近也找不到人，正打算報警求助，所幸警方及時協助，才能讓丈夫平安返家。