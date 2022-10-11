資深台語歌手黃志強，以一首《歌手》紅遍大街小巷，近年淡出歌壇的他，過著閒雲野鶴的愜意生活，不過卻傳出多年前曾罹患大腸癌第3期，還在1周內爆瘦10公斤，進行化療過程時更是苦不堪言。

根據《三立新聞網》報導，黃志強透露9年前上廁所時天天出血，當時以為是痔瘡並不在意，後來發現血的量過多，才意識到狀況不妙，便趕緊就醫檢查，沒想到診斷結果出爐後，居然是罹患大腸癌第3期，他表示聽到晴天霹靂般的噩耗後，情緒直接跌到谷底，不僅簽同意書時手在發抖，甚至在一周內直接爆瘦10公斤。

黃志強回想起化療那段過程，前10天都沒什麼異狀，沒想到進入第12天，放射劑量加強後，整個身體宛如「癱瘓」一般，全身幾乎施不上力的他，不僅在醫院行走時得扶牆壁，做放射治療時，還得靠旁人攙扶才有辦法上床，如今從鬼門關走一遭的他，強調命根本是撿回來，但回想起過去化療天天打針、輸血的痛苦過程，導致現在連去醫院還是會怕。

黃志強近10年來除了固定在星馬地區，搭配其他知名歌手參與拼盤演唱，其他時間大多四處旅遊、賞遍美景、吃遍美食，生活可以說是相當愜意。