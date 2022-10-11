年輕人搶打次世代苗! 半年逾萬死 學者:新冠災難年│中視新聞 20221011

日本今（11）起開放免簽自由行，但國產高端疫苗至今未被列入認可疫苗清單，接種高端的國人仍需須出示72小時PCR陰性證明，讓不少旅日愛好者大嘆不便。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，目前持續以各種管道和日方交涉中，期待日方進一步處理此問題，並做出相關回應。

日本今天起開放海外旅客免簽入境自由行，但條件是接種3劑新冠疫苗，且僅限日本官方認證的廠牌，包括輝瑞BNT、莫德納、AZ、嬌生、印度巴拉特（Bharat Biotech）、諾瓦瓦克斯（Novavax）、中國科興、國藥、康希諾、以及印度血清研究所的Covishield疫苗，但名單中未見高端疫苗。

若是接種高端疫苗的國人，入境日本前須出示72小時內PCR陰性證明，也就是出國前須自費數千元。王必勝今天回應，外交部積極和日方以各種管道交涉當中，駐日代表處和民間台日交流協會都有傳達相關訊息，台灣這邊也持續向日本駐台代表處提供他們所需的資料，也有頻繁的意見交換，希望日方能夠進一步處理這個問題，也期待日方有相關回應。