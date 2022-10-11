永豐銀行致力建構一站式金流收付平台，協助中小企業（SME）提升營運效率，即日起，攜手文中資訊、研倉二家系統整合業者，導入金流收款、對帳功能，擴大服務二家業者旗下共逾6000家事務所或幼教業者客戶。永豐銀行法人金融處處長廖嘉禾表示，已與約30家業者採API架構串接金流服務，涵括帳戶查詢、收款入帳、繳費捐款及帳戶驗證等項目，進一步服務企業客戶與一般民眾。

文中資訊開發「事務所資源整合管理系統」協助會計師、記帳士、記帳及報稅代理人的日常作業；廖嘉禾表示，永豐銀行於系統內增設虛擬帳號收款功能，會計師事務所等透過系統可編制個別客戶的專屬繳款帳號，同時提供網路銀行、ATM（自動櫃員機）或匯款等多元收款通路，並藉由自動化對帳以降低事務所確認收款或比對等成本。

研倉開發「KIDSDAY雙向溝通電子聯絡簿」APP以提升幼兒園校方與家長互動的便利性；廖嘉禾表示，永豐銀行於APP中新增虛擬帳號繳費專區，取代傳統紙本學雜費帳單，家長可採銀行轉帳、匯款、四大超商或郵局等多元通路繳款，校方也省下逐筆人工對帳的成本也即時掌握款項入帳狀況，省時省力亦淨零減碳。

永豐銀行持續拓展金融服務生態圈，透過API提供一站式金流平台服務，大幅提升企業現金管理效率，逐步實現「翻轉金融 共創美好生活」願景。