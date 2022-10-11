俄烏戰爭爆發後，歐洲面臨嚴重能源危機，電費也跟著大幅飆漲，隨著冬季即將來臨，民眾為了降低支出，紛紛搶購毛毯、衣物等保暖用品禦寒，節能家電的銷售數字也有所成長。

BBC報導，英國零售業聯盟（BRC）發布報告指出，9月整體的銷售額增加2.2%，但這是商品價格上漲所導致，整體的銷售量呈現下滑，民眾也選擇避免購買電視、電腦及家具等大型高價商品。

BRC首席執行長Helen Dickinson表示，「許多英國家庭也為昂貴的能源費用進行準備，保暖衣物、毛毯及節能電器等產品的銷售數字都有所成長。」

Helen Dickinson也警告，今年冬天對零售業與消費者而言，都相當辛苦，「整個供應鏈的成本持續增加，英鎊依然疲軟，利率持續上升，勞動力市場緊繃也推高人力成本，所有的條件都讓業者很難降低商品售價，進而幫助弱勢。」

英國歷史最悠久銀行Barclays旗下信用卡部門Barclaycard的報告，突顯目前英國家庭所面臨的壓力，消費者開始尋求能在家享受又能省錢的方法，因此外送、數位訂閱等類別的銷售有所成長，但對零售與觀光產業造成傷害。

俄烏戰爭發生後，英國跟隨美國腳步，打算在年底禁運俄羅斯石油，當時就有不少專家警告，通膨危機會更加嚴重，就算英國並不仰賴俄羅斯天然氣，但國際天然氣價格因供不應求飆漲時，英國也難躲過衝擊。

今年以來，英國家庭的平均電費帳單已經從1971英鎊成長至2500英鎊，已經是去年冬天的2倍，整體通膨率也已經飆到9.9%，相當接近40年來的新高。