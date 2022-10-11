苗栗一對鄭姓夫妻本月2日行經國道3號茄苳交流道，副駕駛座妻子遭到橫空飛來一片30X30公分的鐵片擊中，昏迷至今仍未脫險。鄭妻的女兒透過網路徵求行車記錄器，希望可以追出鐵片掉落的車輛，經警方最新調查結果發現，該鐵片於9月30日晚間9時30分就已經在車道上，長達約45小時的時間，讓鄭妻女兒痛批：難以置信無人察覺。

國道3號新竹路段日前發生掉落物砸中前擋風玻璃事故，鄭姓妻子遭不明車輛掉落的鐵片砸中頭部。（翻攝照片／王惠慧新竹傳真）

鄭姓夫妻的女兒在臉書貼文寫下，「關鍵線索更新！」，經過國道警方的調查，那塊鐵片最早出現的時間是在9月30日晚間9時30分，但在警方仔細監查並調閱路段後，仍然無法掌握鐵片掉落的實際車輛，再次發文希望這個時間點有經過的車輛駕駛能提供行車記錄器畫面。

鄭妻的女兒表示，鐵片掉落在國道長達約45小時的時間，「非常難以置信在這段時間都無人察覺」，因此並無工程人員排除此異物，痛批「若釀成更大的傷亡，是不是才會意識到嚴重性！以及去重視在高速行駛的公路上，該維持淨空的路面，已達擁有安全的行駛道路」。

回顧事發過程，鄭妻女兒在臉書社團《新竹爆料公社》發文表示，她的父母本月2日晚間約6時58分許，駕車行經國道3號南下101公里處茄苳交流道前，遭到1個長寬各約30公分、厚度1公分的鐵片擊中，鐵片疑似從其他車輛掉落，砸中坐在副駕駛座的母親，母親仍重度昏迷待在加護病房內未脫離險境，她發文徵求當天目擊事件的行車紀錄器，或是有目擊者能幫忙指認掉落鐵片的車主，能還她的母親一個公道。