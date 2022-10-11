回顧第三季房市，儘管在升息、打炒房等利空壟罩下買氣走弱，但建商踩剎車意願似乎不高。根據591新建案統計，全台第三季總銷金額為5540.33億元，季增31%、年增22%，除了是今年首創突破5千億元，更創三年來單季新高；其中新進場個數達439件，新增逾3.4萬戶供給，與前季或去年同期相比雙雙成長1至3成。反觀房價雖然季減2%，但受去年疫情影響基期較低，年增仍是向上走揚，其中最有感的新竹成交單價更大漲近7成，顯示這波房價漲勢尚未走到盡頭。

根據數字科技(5287)旗下的591新建案指出，隨著疫情管制放寬，部分地區如雙北、新竹看屋人潮明顯回流，案場每周平均來人可達20組以上，搭配上半年因疫情延推的新案持續出籠，吹響本季反攻號角。但總體來說，由於升息風暴擴大且資金緊縮成定局下，不僅業者營運成本增加；持續暴衝的房價也讓買賣雙方認知落差擴大，迫使交易量持續縮水，加上後續又有打炒房、選舉等議題攪局，短期內房市恐難回多頭格局。

台北市本季雖缺乏豪宅指標案進場，價格有所下修，不過在萬華、內湖等區中小個案多點開花下，各項指標較上季均明顯回升。如橫跨士林、北投兩地的「士北科重劃區」亦是近期一大量點，據悉當地目前有「國泰雍萃」、「華固上文林」、「樸園璞開石」等案公開，在地段及品牌強強聯手下，即便當地指標新案每坪開價已衝破120萬元，仍能吸引周邊置產、換屋族出手，逆勢打出一波銷售熱潮。新北市則在三重、淡海、林口等重劃區供給下，即使缺乏大量體指標案進場，仍繳出個案數、總銷季成長62%、28%的好表現，量能亦重返千億元水位。

而本次北台灣表現最搶眼的桃竹地區，以桃園來說，本季總銷、戶數較去年同期相比均激增逾1倍多，主因除了去年適逢三級警戒基期較低所致，也與幾大主力重劃區小檜溪、龜山A7及青埔爆量供給有關，像這次一口氣就有「站前新銳」、「興富發鉑悅」、「桃大詠」等量體百億的指標案進場，光上述三地就聯手貢獻近900億元量體、8千戶供給，相當驚人。

第三季同樣開出紅盤的新竹，隨著疫情趨緩人潮回流，價量無論與去年、上季相比均呈現爆炸成長，尤其房價更是停不下來，目前當地除了新案開價已站穩5字頭，成交單價更由上季41萬一路衝上49萬，短短數月一坪竟狂漲8萬元，季增幅直逼2成，與去年同期相比更成長近7成；加上目前如竹北市縣三重劃區及近高鐵站等精華區塊，還有開價分別上看7、8字頭的「寶佳奇磊」、「舒曼花園」公開銷售，估計當地房價將持續鎖定在高點。

至於台中市近年因房市過熱，部分量體過大或價格漲幅劇烈的地區，價量都有進入「冷靜期」的徵兆。不過第三季在329延推案及蛋白區力挺下，仍維繫量能恆溫，像與東區、北屯區為鄰的太平區，單季案量便暴衝到近200億，較第二季成長達3倍，以當地目前推案最多的新光重劃區來說，新案每坪開價約在3、4字頭，一般主流電梯大樓2到3房產品，總價帶則介於1100至1600萬間，相較蛋黃區每坪開價動輒5字頭，對首購族吸引力更強。

台南則延續928檔期氣勢，這次火力集中在永康、安南及善化等地，其中像近年房市過熱，推案沉寂多時的善化區，隨著舊案逐漸去化，醞釀已久的預售案如寶佳興建、海悅銷售的「恆鵬陽光四季」等案逐漸浮出檯面，支撐今年善化新進場個案數重回雙位數榮景。

反觀高雄，隨著上半年及928檔期新案出盡，現階段業者多以去化建案為主，加上大環境風向轉變，整體動能放緩，本季指標案僅有由上市建商三發地產，在仁武澄德特區推出總銷80億元的「三發首席大院」，據了解該案主力格局規劃為2至3房，合計共756戶住家，為當地近年罕見的造鎮案，根據內政部實價登錄顯示，目前該案成交行情約莫2到3字頭，持續帶動當地房價走揚。