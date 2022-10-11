聯合再生(3576)自有研發iPVGO智慧雲端監控系統，通過台電配電級再生能源管理系統(DREAMS, Distributed Renewable Energy Advanced Management System)資安認證試驗。

聯合再生表示，目前iPVGO系統已監控全球超過400座太陽能案場，未來聯合再生的太陽能案場透過此系統收集案廠相關發電數據的同時，還能保障案場的電力系統安全，以便有效且安全的管理太陽能案場並提升設備使用效率。

為配合台灣政府2025年再生能源發電量占比達成20%之目標，台電規劃超過500kW以上裝置容量之發電案場需拼接 DREAMS 系統，透過4G或5G連線將案場訊息回傳，並執行遠端監控太陽光電發電系統案場事故調度，以提高電網與再生能源併網強韌能力。聯合再生是台灣最大的太陽能廠商，多年來專注發展全球太陽能電站規劃、建置工程到發電驗收維運的能力，目前 iPVGO 智慧雲端監控系統已監控超過400座電廠，未來聯合再生預計計畫三年之內，擁有500MW的自有發電案場，到五年之內，自行開發1GW的發電案場，皆配合iPVGO系統，以達到更有效率的管理相關案廠維運作業。