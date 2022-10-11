隨著年底九合一選舉日將近，各黨參選人間的合縱連橫也隨之展開，民進黨徵召第6度參選台東縣長的劉櫂豪卻是單打獨鬥，支持者反應已經倦怠，更有基層參選人說，劉不僅無法發揮母雞帶小雞作用，更可能連帶拖累綠營基層選票。

台東政治色彩長期藍大於綠，民進黨在台東選情已相當艱困，加上第6度推劉櫂豪出馬競選，地方基層早已掀起反對聲浪，直言他無法發揮母雞帶小雞作用，「您已經參選包含6次縣長、3次立委，您不累嗎」。綜觀劉櫂豪發出的新聞稿，總是把功勞攬在自己身上，鮮少提到同黨參選人，不替黨內同志拉抬聲勢，因此部分參選人寧願掛無黨籍，也不願表態支持民進黨。

舉目所見，除了近日中山路的看板，許多同黨參選人看板不願與他掛在一起；同黨某參選人私下透露，有諸多考量，實際原因不便透露。部分選民說，返鄉投票也不會上，車票錢不如省起來吃飯。

既然已經一輸再輸，加上是第6次提名登記參選縣長，為何不展現他的決心，辭掉立委、專注在縣長選舉？而前立委賴坤成已不止1次喊話，直指劉「整碗捧去」、「吃碗內看碗外」、「只坐轎不抬轎」、「雙重標準、拒辭立委」。

劉櫂豪身為總統蔡英文嫡系人馬，要參選立委或縣長都不會遇上阻礙，地方人士形容「等著天上掉下來的禮物」，2001年台東縣長選舉期間，劉櫂豪不但未效力民進黨，反而在西瓜效應下，投靠親民黨籍的徐慶元，使得當年34歲劉櫂豪成為台東縣最年輕的副縣長。