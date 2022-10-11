鍾東錦團隊日前指控謝福弘在韓國瑜大選時倒戈綠營。（鍾東錦競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

無黨參選苗栗縣長的苗栗議長鍾東錦日前指控國民黨提名參選人謝福弘，在韓國瑜選總統時，曾密會綠營高層，害韓國瑜在苗栗選情大敗。謝福弘11日指出，要求鍾東錦3日內公開道歉，反則他會提告。鍾陣營則強調都是事實歡迎提告。

鍾東錦總部執行長徐廷琮上周召開記者會指控，謝福弘在韓國瑜選總統前夕倒戈，時任立法院長蘇嘉全當時到前縣長傅學鵬家中，當時謝福弘也全程參與，害得韓國瑜選情受到影響，謝福弘昨天10日則駁斥，並釋出一段謝跟韓國瑜合體的影片。

謝福弘陣營今天11日上午，原本一度由競選總部發言人陳星宇及律師陪同到苗栗地檢署準備按鈴提告，但後來謝福弘認為已經得到韓國瑜相挺，並以拍攝影片破除謠言，避免浪費司法資源決定先不告。

徐廷琮則發出聲明，強調他們有充分事實證明謝的倒戈，歡迎謝福弘提告。謝福弘表示，他願意給鍾東錦一個反省機會，鍾3天內要為此事公開道歉，否則他會親自前往提告。

但臨時接到謝的電話，認為已有韓國瑜相挺證明對手指控並非事實，選民可清楚了解，且對手造謠未造成影響，為避免耗費司法資源，決定不告了；但稍後鍾陣營回應媒體詢問，鍾總部執行長徐廷琮強調指控的事都有證據，歡迎對手提告，並表明不可能道歉。

謝陣營評估後，謝福弘表示提告喊停原是想給鍾陣營一個反省機會，他要求鍾3日內公開道歉，不得再進行抹黑、潑糞行為，否則將由他本人親自提告。