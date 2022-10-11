橘色惡魔"半空中吹奏"嗨翻! 北一女"高難度拋槍"搶眼│中視新聞 20221010

雙十國慶當天，曉明女中、北一女和有「橘色惡魔」封號的日本京都橘高校，一同受邀吹奏演出，其中以橘高校表演最受矚目，一名音樂老師表示，國慶前一天他抽空到自由廣場觀看3校預演，現場一名歐吉桑看完橘高校的表演後，竟對在場觀看的曉明女學生說，「妳看看人家吹得這麼棒」，讓曉明女中一名學生當場哭出來。

一名音樂老師前（9日）天於臉書粉專《大手牽小手玩音樂》指出，9日當天他抽空到自由廣場看曉明女中、北一女樂儀旗隊及京都橘高校表演，他的後方有一區曉明女中的女學生，特意到現場幫表演的學姊加油打氣。

此時一名歐吉桑看完橘高校演出後，轉頭對觀看表演的曉明女中學生說，「妳看看人家吹得這麼棒！」其中一個曉明女學生高EQ回應說「我們路線不一樣啦！」沒想到歐吉桑又繼續說，「妳們應該是沒辦法像她們一樣齁」。

原PO忍不住轉頭嗆歐吉桑，「本來就不一樣，是要怎麼比啦？我們的小孩也很棒啊！她們為了這個表演一定花很多時間練習」。當曉明女中表演結束後，觀看表演的一位曉名女學生忍不住哭了，令他相當心疼。他說，以前只要北一女樂儀旗隊出場，就是全場關注目標，更別說這次所有人的焦點都是日本的橘高校，自由廣場上的觀眾幾乎全都是為了親睹橘高校表演而來。

原PO說，橘高校的隊伍中，有6把蘇莎號、8支小號，北一女的樂隊人數明顯就是少了一半，聲音厚度在人潮滿滿的自由廣場上顯得單薄，完全是樂器編制人數不足所致，再加上橘高校常演出的都是節奏分明、動感的歌曲，只能說台灣的樂儀旗隊受到軍樂隊的影響頗深，少子化讓樂隊的招募更顯困難，更何況北一女全校的學生還要區分樂隊、旗隊跟儀隊。

原PO表示，他在現場還聽到曉明女學生說，每天要到下午5點才能下課，課後還要去補習，但橘高校的女學生下午3點就放學了，讓他忍不住說，「光是這一點，我就覺得不能以演出的結果來論誰好壞，真的是路線不同而已。」