有媒體報導台南古蹟「安平古堡」將改名為「熱蘭遮堡」？對此，文化部表示，大家所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的是國定古蹟使用的名稱，完全不影響「安平古堡」稱呼。

文化部強調，眾人熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的是國定古蹟名稱，例如：位於台南市的「台灣文學館」，所在地為國定古蹟「原台南州廳」，但大眾使用名稱還是「台灣文學館」；台北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「台北公會堂」，大眾平常還是會稱呼為「中山堂」，「安平古堡」也是如此。

文化部表示，「安平古堡」園區中，分別有「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」與「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」兩處國定古蹟，即1624 年開始興建的熱蘭遮堡（Fort Zeelandia）。

此2處古蹟因先前公告的定著土地（古蹟範圍）與指定理由不甚完整，文化部於110年8月委託成功大學進行調查計畫，經調查發現2處應為同一遺構。因此，文化部於111年8月26日第9屆《古蹟歷史建築紀念建築審議會》會議通過，將2處古蹟合併，並調整名稱為「熱蘭遮堡遺構」，預計111年11月完成法定公告程序。